URGENTE: empresário Rodrigo Pires morre em trágico acidente na AC-40

O empresário, publicitário e produtor rural Rodrigo Pires, de 35 anos, morreu em um trágico acidente na AC-40, entre Rio Branco e Senador Guiomard, na noite desta quinta-feira (18).

A informação é de que o veículo em que ele estava colidiu frontalmente com uma carreta.

VEJA O VÍDEO:

A violência do impacto fez com que o motor do carro fosse parar embaixo da carreta.

Testemunhas relataram que o veículo menor invadiu a pista contrária, mas as autoridades ainda não confirmaram essa informação. O condutor da carreta não sofreu ferimentos graves e permaneceu no local.

O acidente deixou a carreta atravessada na rodovia, interditando temporariamente o trânsito. A polícia trabalha para organizar o trânsito e evitar novos acidentes no local.

Quem é Rodrigo Pires?



Rodrigo Severiano Pires nasceu em Rondônia e vive no Acre desde a adolescência, oriundo de uma família que foi pioneira no comércio de móveis e outros utilitários domésticos no Acre, as antigas Lojas Utilar.

Pires também se identificava como líder empresarial e era sócio-proprietário da PWS Publicidade e da Rowd Produções, que atuam na área de comunicação. Ele também desempenhava atividades no setor de agronegócios.

Rodrigo começou sua história empreendedora ainda jovem. Com apenas 12 anos ajudava na empresa dos pais. Logo em seguida, aos 14 anos, tornou-se jovem aprendiz no Serviço Nacional do Comércio (Senac) e, na sequência, atuou como facilitador do Empretec, programa desenvolvido pelas Nações Unidas estabelecido pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento para promover a criação de pequenas e médias empresas sustentáveis, inovadoras e internacionalmente competitivas.