Embolização das artérias meníngeas: entenda por que Lula passará por novo procedimento cirúrgico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passará por um novo procedimento, a embolização das artérias meníngeas, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O tratamento tem o objetivo de evitar que ocorram novas hemorragias no cérebro. A decisão foi tomada após os médicos perceberem que o líquido do dreno continuou sanguinolento — o normal é que no segundo dia após a cirurgia já esteja limpo.