Energisa e Senai oferecem curso gratuito de formação em assistente administrativo para pessoas com deficiência

A Energisa, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), está com inscrições abertas para o Curso de Formação em Assistente Administrativo, exclusivo para Pessoas com Deficiência (PCDs), com aulas 100% gratuitas. As inscrições vão até o dia 03 de janeiro e podem ser feitas por meio do link https://grupoenergisa.gupy.io/jobs/8297550?jobBoardSource=share_link .

Pessoas com deficiência, maiores de 18 anos, com ensino médio completo, estão convidadas a se inscrever para a capacitação. O curso foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar uma qualificação profissional que prepare os participantes para ingressar no mercado de trabalho, oferecendo novas oportunidades e fomentando a inclusão no ambiente profissional.

O setor administrativo é essencial em empresas de todos os portes, envolvendo atividades como organização de documentos, atendimento ao cliente, controle de processos internos e suporte a equipes de trabalho. Com a conclusão do curso, o aluno estará apto a desempenhar essas funções com eficiência e será valorizado no mercado de trabalho. A certificação obtida ao final da formação é um grande diferencial no currículo, aumentando as chances de sucesso em futuros processos seletivos.

Sabrina Amorim, consultora de RH da Energisa, ressalta que o curso foi pensado para promover a inclusão e a valorização de pessoas com deficiência, oferecendo um ambiente acessível e acolhedor para todos os participantes. “A proposta é não apenas formar profissionais qualificados, mas também contribuir para um ambiente corporativo mais inclusivo e diversificado”, explica Sabrina.