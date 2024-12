Entenda porque Pamela Anderson parou de usar maquiagem

Aos 56 anos e com uma beleza inigualável, Pamela Anderson decidiu não usar maquiagem em diversas ocasiões, desde campanhas publicitárias até eventos de Hollywood. Isso porque a atriz e ativista está aproveitando a fase e descobrindo seu processo de envelhecimento.

A estrela de S.O.S. Malibu contou ao The New York Times detalhes dessa fase. “As coisas que estão acontecendo com o meu rosto, um pouco de elasticidade está indo embora. E estou achando graça nisso. Me sinto mais sexy agora, que tenho alguns segredos e um pouco de mistério”.

No entanto, a decisão de abraçar sua beleza natural veio de um momento trágico. Isso porque sua maquiadora, Alexis Vogel, faleceu de câncer de mama em 2019. A partir daí, Pamela Anderson decidiu mudar sua perspectiva sobre a beleza. “Senti que, sem Alexis, é melhor para mim não usar maquiagem. E isso tem sido libertador e divertido, e um pouco rebelde também”, contou.

Aliás, em 2023, a atriz participou da Semana de Moda de Paris sem maquiagem nenhuma e a atitude rendeu diversos elogios. Na legenda do post sobre o evento, Pamela falou sobre beleza e imperfeição. “Há beleza na autoaceitação, imperfeição e amor”, escreveu.

Vale lembrar que Pamela Anderson ganhou fama com a série “S.O.S. Malibu”, em que ela integrou o elenco de 1992 a 1997. Durante sua trajetória, porém, a atriz lutou contra depressão por anos após sofrer um caso de estupro na infância.