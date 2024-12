Dois jogos movimentaram a fase de classificação do Campeonato Estadual de Basquete, no masculino, neste sábado (8), no ginásio do Meta.

O time de Epitaciolândia venceu a Escolinha do Acreano por 46 a 31 e o Acreano derrotou o TVR por 103 a 13.

Jogo isolado

O departamento técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB) programou para quarta, 11, no ginásio do IFAC, o confronto entre New City e Old School.