Fala Operacional Podcast – Episódio 41: Entrevista com o Sargento PM “Caveira 48” Edivaldo 

Sejam bem-vindos ao 41º episódio do Fala Operacional! Nesta quinta-feira, diretamente dos estúdios da Sans Filmes, o apresentador Kiuly Daniel teve a honra de entrevistar Edivaldo da Silva Figueredo, Sargento da Polícia Militar, mais conhecido como “Caveira 48”. Edivaldo é natural de Tarauacá, no interior do Acre, e cresceu em uma família humilde com seis irmãos. Desde jovem, precisou assumir responsabilidades para ajudar sua mãe, enfrentando dificuldades e vivendo em condições simples. Com determinação e foco, mudou-se para a capital aos 16 anos e começou a trabalhar como eletrotécnico.

Em 2002, prestou concurso para a Polícia Militar, e mesmo diante das incertezas, escolheu a estabilidade da carreira policial. Não demorou para perceber que ser policial estava em seu sangue, iniciando uma história de superação e sucesso. Em 2002, Edivaldo iniciou sua trajetória no Batalhão Motorizado, onde atuou até 2007. Nesse período, ele acumulou experiência em diversas operações e, posteriormente, ingressou na COE (Companhia de Operações Especiais), onde enfrentou missões de alta complexidade. Essas experiências intensas despertaram nele o desejo de se especializar ainda mais. Em 2009, deu um passo histórico em sua carreira ao ser aprovado no rigoroso Curso de Operações Especiais (COESP), realizado no Amazonas. Com essa conquista, tornou-se o primeiro soldado acreano a se formar como Caveira, quebrando a tradição de que apenas oficiais alcançavam esse prestigiado título.

Sua determinação, coragem e dedicação à profissão marcaram esse feito como um divisor de águas em sua trajetória. Em 2011, Edivaldo alcançou mais uma importante conquista em sua carreira ao se especializar como atirador de precisão (sniper) no Mato Grosso, integrando o seleto grupo dos primeiros atiradores de precisão do Acre.

O curso foi extremamente rigoroso, contando com a participação de 18 policiais de nove Estados, mas muitos não conseguiram concluir a formação devido ao alto nível de exigência. Edivaldo destacou-se, consolidando sua posição como um dos pioneiros nessa especialização no Estado. Edivaldo relembrou uma das ocorrências mais marcantes em nossa cidade: o assalto a uma casa lotérica com reféns. Durante a situação, ele atuou diretamente, chegando a verbalizar com os assaltantes enquanto enfrentava momentos de extrema tensão.

Apesar de ser alvo de disparos, manteve o controle e não revidou, pois a prioridade era garantir a segurança dos reféns. A negociação e o desfecho da operação se estenderam por mais de seis horas. Hoje, como experiente instrutor, Edivaldo utiliza esse episódio como estudo de caso em treinamentos, compartilhando lições de estratégia, autocontrole e responsabilidade operacional.

Outro episódio que marcou profundamente sua vida foi um incêndio trágico no qual duas crianças perderam a vida. Ele relatou que, apesar de ter enfrentado inúmeras ocorrências repletas de adrenalina, como trocas de tiros e situações de alto risco, esse episódio foi especialmente impactante. A imagem da tragédia permanece em sua memória, destacando a intensidade emocional que muitas vezes acompanha a profissão, além dos desafios físicos e operacionais.

O Caveira também compartilhou as perdas profundas que marcaram sua vida. Em 2009, perdeu seu irmão, que também era seu parceiro de profissão, o que teve um grande impacto em sua trajetória.

Em 2015, enfrentou a dor de perder sua primeira esposa, com quem foi casado por 18 anos. Apesar de todas as adversidades, Edivaldo se manteve resiliente, dedicado à segurança pública e à sua missão, com disciplina, coragem e um profundo amor à farda. De 2019 a 2021, Edivaldo atuou na Casa Militar e na SEJUSP, assumindo funções estratégicas de grande importância.

Atualmente, ele integra a equipe responsável pela segurança do Governador do Acre. Embora reconheça a imensa responsabilidade que essa função implica, ele destaca que trabalha ao lado de uma excelente equipe, especializada na segurança de autoridades e altamente alinhada. Edivaldo enfatiza que realiza seu trabalho com dedicação e zelo, garantindo a proteção de forma eficiente e com o máximo comprometimento.

Não perca! O episódio já está disponível no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Acompanhe e inspire-se com a história de quem transformou desafios em superação e se tornou uma referência na segurança pública do Acre.