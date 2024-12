Filha da cantora Vanusa trabalha em restaurante fazendo faxina

Aretha Marcos, filha da cantora Vanusa, revelou nas redes sociais nesta segunda-feira (16/12) que está trabalhando em um restaurante lavando louças e fazendo faxina.

“As oportunidades surgem quando nos colocamos humildemente a serviço. Gratidão por tudo! Semana maravilhosa para todos”, escreveu na legenda do vídeo em que conta sobre o novo trabalho.

“Trabalho digno, que eu consegui através do meu sacrifício, do meu esforço e do meu merecimento”, disse ela, que vinha passando por dificuldades financeiras, chegando a pedir ajuda na internet.

Aretha ainda celebrou o fato de conseguir pagar suas contas com o emprego. “Sem ficar pedindo nada a ninguém nem ser um problema para ninguém. Pelo menos o problema da minha sobrevivência está resolvido, já que como artista eu não posso.”

Ela contou que não pode voltar a cantar e citou “perseguição, exploração de imagem e tortura, aliciamento psicológico”. “A história toda da minha vida é bizarra. Tudo está sendo registrado há 14 anos”, lamentou.

Veja o vídeo: