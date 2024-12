Funcionário da Globo gravou vídeo antes de morrer; saiba quem era ele

O funcionário da Globo Jhonata Lima Almeida, de 30 anos, foi uma das vítimas de um ataque a tiros em um bar no bairro Prado Verdes, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. O jovem gravou um vídeo usando um uniforme da emissora, pouco tempo antes de morrer, e publicou nas redes sociais.

Jhonata trabalhava como montador de cenografia nos Estúdios Globo. Ele estava na emissora há mais de 12 anos, de acordo com amigos, e era querido por muitas pessoas.

Ainda segundo amigos, os pais de Jhonata foram morar nos Estados Unidos há alguns meses para fugir da violência do Rio de Janeiro. O funcionário da Globo deixa uma esposa e três filhos: Maria Eduarda, de 13 anos, Caio, de 11, e Alice, de 8.

O sepultamento está marcado para segunda-feira (16/12), no Cemitério de Sulacap.

A morte do funcionário da Globo

Cinco pessoas foram baleadas, na noite de sábado (14/12), em um bar no bairro Prado Verdes, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Três delas morreram no local, sendo uma o funcionário da Globo.

Segundo as primeiras informações de testemunhas, o grupo teria sido confundido com milicianos da região que deixaram o estabelecimento momentos antes do ataque. Após irem embora, as vítimas chegaram e se sentaram na mesma mesa. Em seguida, homens armados passaram atirando na direção do grupo.

Além do funcionário da Globo, morreram no local: Leanderson Luiz Ferreira, de 39 anos, integrante da Marinha do Brasil e Rodrigo Assis da Silva Junior, de 24 anos, conhecido como Jacaré.

Um dos baleados foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Rocha Faria. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, o estado de saúde do rapaz é estável. Uma outra pessoa foi levada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Em nota, a Polícia Civil informou que “diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime”.

“A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e investiga as mortes de Leanderson Luiz Ferreira, de 39 anos, Jhonata Lima Almeida, de 30 anos, e Rodrigo Assis da Silva Júnior, de 24 anos. Na ação criminosa, outros dois homens ficaram feridos. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime”.