Gêmeas siamesas separadas há 6 anos no DF estão felizes e saudáveis

Seis anos após protagonizarem um dos casos médicos mais desafiadores do país, as gêmeas siamesas Lis e Mel Vieira Aragão, nascidas no Distrito Federal (DF), estão saudáveis e vivem uma vida normal!

Os pais, Camilla Vieira Neves e Rodrigo Martins Aragão, compartilham da mesma felicidade das filhas. Ao observarem a independência da dupla, o casal reflete sobre o passado e conclui que todo o esforço valeu a pena.

Nascidas em 2018 com uma condição rara que as unia pela testa, as irmãs foram separadas em uma cirurgia delicada no Hospital da Criança de Brasília, em 2019. “Elas são um presente de Deus. Eu acho assim, que elas são um milagre de Deus, uma prova viva de Deus”, comemorou Camilla.