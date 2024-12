Gladson sanciona a concessão de título de cidadão acreano a dezenas de personalidades; veja lista

O governador Gladson Cameli sancionou a concessão de dezenas de títulos de cidadão acreano, entregues pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). A sanção saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (26).

As honrarias foram entregues no último dia 13 de dezembro, durante sessão solene da Aleac, no auditório do Detran. Também foram concedidas moções de aplausos e título honorífico. O evento, que ocorre anualmente, homenageou, pelo menos, 75 personalidades.

O Título de Cidadão Acreano é concedido aquelas pessoas que vindo de outros estados ou países, contribuíram e contribuem para desenvolvimento da fronteira mais a oeste do Brasil, conquistada a ferro e fogo pela Revolução Acreana de 1902, o Estado do Acre.

O Frei Rinaldo Steccanella Oliveira; José Geraldo Xavier; Juliana Marques Cordeiro; Raimundo Nonato de Souza; Ergênio Gonçalves Barcelos; Elaine Azevedo Soares; José Tiengo de Lima; Thaís Ferreira de Araújo e Edvan Maciel de Azevedo foram alguns dos agraciados com o título.

VEJA A LISTA: