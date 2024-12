Globo e SBT fazem transmissão simultânea para homenagear Silvio Santos no ‘Melhores do Ano’

A Globo e o SBT fizeram neste domingo (15) uma transmissão simultânea para homenagear Silvio Santos no troféu ‘Melhores do Ano’ 2024. As duas emissoras entraram ao vivo juntas, com Luciano Huck recebendo Patrícia Abravanel, filha do apresentador morto aos 93 anos neste ano, no palco do ‘Domingão’.