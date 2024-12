Governo Lula destina quase R$ 17 milhões para reconstruir ETA 2, anuncia ministro em agenda no Acre

Cumprindo agenda em Rio Branco pela quarta vez só em 2024, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR), Waldez Goes, participa nesta quinta-feira (18) do seminário “A solução para o saneamento básico na Amazônia – O Modelo Inovador do Amapá”, promovido pelo senador Alan Rick.

O evento acontece na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC).

Na ocasião, Waldez anunciou a liberação de R$ 16,8 milhões pelo Governo Federal para a Prefeitura de Rio Branco executar a obra de reconstrução da ETA 2, que teve parte de sua estrutura comprometida após um desbarrancamento registrado ainda nesta semana.

O documento com a liberação do recurso foi assinado na última segunda-feira pelo presidente Lula.

“O presidente assinou nesta segunda-feira uma Medida Provisória que garante atendimento a várias outras demandas na Amazônia. Dentre essas demandas está a da ETA 2, aqui em Rio Branco.