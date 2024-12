O Ministério da Saúde entregou, na última segunda-feira (2), 163 novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em sete estados brasileiros, incluindo o Acre.

Os municípios de Cruzeiro do Sul, Manoel Urbano, Plácido de Castro e Senador Guiomard foram contemplados e receberão um veículo cada, ampliando a capacidade de atendimento de urgência e emergência.

A ação integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), iniciativa do governo federal que busca ampliar o acesso a serviços essenciais na área da saúde. O investimento, superior a R$47 milhões, visa beneficiar mais de 28 milhões de pessoas em todo o país, elevando a cobertura do SAMU de 87% para mais de 90% da população nos próximos quatro anos.

De acordo com o coordenador-geral de Urgência do Ministério da Saúde, Felipe Reque, a renovação da frota é uma das medidas implementadas para fortalecer o serviço.

O Ministério da Saúde também anunciou um aumento de 30% nos repasses financeiros aos municípios para o custeio do SAMU. O valor total anual dos repasses passou a ser de R$ 1,7 bilhão, representando um incremento de R$ 396 milhões.