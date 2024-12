Homem morre após elevador de prédio da Justiça Federal cair do 17° andar

Um homem morreu, na manhã desta segunda-feira (2), após um elevador do prédio do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6) cair do 17° andar durante uma manutenção, em Santo Agostinho, bairro localizado na zona sul de Belo Horizonte (MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para atender a ocorrência na Rua Santos Barreto, onde quatro equipes foram mobilizadas. No local, os bombeiros identificaram a vítima como um homem, técnico terceirizado, de aproximadamente 40 anos e apontaram que o elevador estaria bastante danificado. Em nota, o TRF-6 afirmou que por volta das 9h30 da manhã, o elevador central despencou da casa de força, situada no 17º andar, até o fosso, o que provocou o óbito imediato da vítima, identificada como o técnico terceirizado de manutenção de elevadores Aldemir Rodrigues de Souza. “A empresa Reformar Elevadores, responsável pela manutenção técnica dos equipamentos, vinha realizando um trabalho de modernização dos mesmos, sendo que em três elevadores o processo estava concluído, faltando apenas o que caiu. O Tribunal esclarece que a manutenção técnica dos elevadores é mantida rigorosamente em dia. Além disso, manifesta solidariedade à família de Aldemir e está prestando todo o apoio necessário”, ressaltou o TRF-6. Como medida de segurança, o Tribunal também determinou que todos os servidores, colaboradores terceirizados e estagiários que trabalham nos três prédios, permaneçam em trabalhando remotamente até essa sexta-feira (6).