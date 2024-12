Influenciadora invade apartamento de ex-namorado e o encontra na cama com outro homem

A humorista e influenciadora Apoline foi até o apartamento do ex-namorado, Vitor Andrade, na última terça-feira (10), para confrontá-lo sobre uma mensagem enviada por um perfil falso. A visita terminou em um momento de grande tensão, já que Apoline encontrou Vitor na cama com outro homem.

A situação, transmitida ao vivo por Vitor em suas redes sociais, registrou Apoline tentando agredir o homem que estava no quarto. Durante a discussão, a influenciadora também acusou Vitor de tê-la agredido, algo que ele prontamente negou.

Vitor Andrade afirmou que Apoline teria invadido o quarto, alegando que ela não aceitou o fim do relacionamento. O casal, que esteve junto por cinco anos, anunciou o término em 14 de novembro. Eles são pais de uma criança de apenas 9 meses.

Influenciadora invade apartamento de ex-namorado – Vídeo: POP Time/@poptimebra/ND

Influenciadora Apoline se pronuncia nas redes sociais

Depois dos momentos de tensão com Vitor Andrade, a influenciadora Apoline utilizou suas redes sociais para desabafar sobre o relacionamento de cinco anos com o ex-namorado. Em um depoimento sincero, ela revelou que fez de tudo por ele e expôs a dor causada pelo término.

“Pode ser horroroso para mim, feio ao mesmo tempo, mas fiz coisas que eu não faria. Fui, me humilhei, pedi para voltar e ele disse que um dia voltaria (…) Aí, essa semana, menos de dez dias, recebi muitas mensagens de fakes e no meu WhatsApp pessoal, dizendo estar feliz, estava bem, debochando de mim”, declarou a influenciadora.

Apoline também confessou que enfrentava dependência emocional no relacionamento e que superou diversas dificuldades no casamento, incluindo traições. Apesar disso, ela evitou entrar em detalhes sobre as situações vividas, mas enfatizou que o impacto emocional foi significativo.

Após compartilhar sua experiência, Apoline publicou um vídeo da advogada criminalista Júlia Nunes Santos, que falou sobre violência doméstica e o julgamento enfrentado por mulheres que reagem a situações abusivas.

“Toda vítima de violência um dia cansa, tem a que procura uma delegacia e formaliza uma denúncia, e tem aquela que cansa e revida. É normal e natural. E essa mulher que revida, que você não sabe os bastidores porque na maioria das vezes ela esconde, é a condenada pela sociedade (…) Você não sabe os bastidores e não sabe o que aconteceu. Denunciem! Não se cale”, disse a advogada, referindo-se ao caso de Apoline.

Quem é a influenciadora Apoline?

Com mais de 10 milhões de seguidores, a influenciadora Apoline vem ganhando destaque nas redes sociais, especialmente pela impressionante semelhança com a cantora Anitta. Sua popularidade disparou após compartilhar fotos celebrando sua transição de gênero, atraindo uma enxurrada de comentários dos fãs.

Influenciadora Apoline invadiu a casa do ex-namorado – Apoline/@apoline/ND

“Você tá a cara da Anitta, apenas”, “Quem acha que está a cópia da Anitta?”, “Valha, pensei que fosse a Anitta!”, foram algumas das reações deixadas pelos seguidores, impressionados com os traços que remetem à cantora.

Em setembro, a influenciadora Apoline compartilhou com seu público que nunca se identificou com um corpo masculino e revelou ser uma mulher trans. A influenciadora também destacou que já alterou seu nome nos documentos e nas redes sociais, celebrando essa nova fase de sua vida com autenticidade e coragem.

Além do sucesso visual, Apoline é conhecida pelo talento no humor. Considerada a “afilhada artística” de Carlinhos Maia, ela encanta seus seguidores com vídeos engraçados e descontraídos no Instagram.