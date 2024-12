Jorge Viana reage a prisão de Braga Netto: “Volta do cipó no lombo de quem mandou dar”

O presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, decidiu comentar as notícias sobre a prisão do general Braga Netto, ex-candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro.

Braga Netto é um dos alvos do inquérito da tentativa de golpe de Estado após as eleições que elegeram o presidente Lula em 2022. Nas redes sociais, Jorge repostou uma matéria do UOL sobre o fato de Braga Netto ter sido o primeiro general do país preso e escreveu apenas uma frase.

“É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar”.

De acordo com o blog da jornalista Andréia Sadi, da GloboNews, a Polícia Federal diz que Braga Netto:

* Teve participação relevante nos atos criminosos, e era “a cabeça, o mentor do golpe- mas sob comando de Bolsonaro”

* Coordenou ações ilícitas executadas por militares com formação em Forças Especiais (“kids pretos”)

* Entregou dinheiro em uma sacola de vinho para financiar as operações

* Tentou obter dados sigilosos do acordo de colaboração de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

* Tentou controlar as informações fornecidas e alinhar versões entre os investigados

* Teve ação efetiva na coordenação das ações clandestinas para tentar prender e executar o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes