José Adriano vai permanacer à frente da Fieac mesmo indo para a Câmara em 2025

O presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano, vai ocupar o cargo de deputado federal pelo Progressistas a partir de 2025, mas se mantém à frente da Fieac, de forma cumulativa.

A informação foi dada pelo próprio gestor em coletiva à imprensa concedida nesta quinta-feira (19), ocasião em que foram apresentados os resultados do ano de 2024 e as expectativas para 2024.

José Adriano pode se manter nos dois cargos. Ele vai para a Câmara Federal em 2025 porque o deputado federal Gerlen Diniz abriu mão do mandato para ser prefeito de Sena Madureira, após vitória nas eleições de 2024. O presidente da Fieac é o suplente do Progressistas e recebeu 10.623 votos em 2022.

“Quero agradecer aqui a presença de cada um de vocês. Esse é mais um ano em que a gente precisa agradecer. Esse ano, como todos estão sabendo, fomos agraciados com a missão de assumir o mandato de deputado federal, ao mesmo tempo em que estamos na presidência da federação. Vamos continuar conduzindo o Fórum de Inovação. Então, temos uma expectativa muito positiva para 2025”, afirmou o gestor.

“Temos muito a avançar com as condições que vão ser nos dada pelo mandato, com apoio do governo e dos municípios”, finalizou.