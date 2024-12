Fieac divulga balanço de 2024: exportações da indústria chegaram a mais de 80 milhões de dólares

O presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano, convocou uma coletiva à imprensa nesta quinta-feira (19) para apresentar os resultados do setor em 2024 e as expectativas para o ano seguinte. Na ocasião, a Fieac também ofereceu um café da manhã aos jornalistas.

José Adriano, que também assume o mandato de deputado federal a partir de 2025 – de forma cumulativa -, conta que o balanço do ano é positivo.

“Quero agradecer aqui a presença de cada um de vocês. Esse é mais um ano em que a gente precisa agradecer. Esse ano, como todos estão sabendo, fomos agraciados com a missão de assumir o mandato de deputado federal, ao mesmo tempo em que estamos na presidência da federação. Vamos continuar conduzindo o Fórum de Inovação. Então, temos uma expectativa muito positiva para 2025”, afirmou o gestor.

“Em 2024, tivemos um ano apressado e conturbado por conta das eleições, mas nós temos muitas ações que mostram que não ficamos parados. Mas não tivemos como competir com o debate eleitoral que ocorreu. A gente procurou fazer nosso trabalho e os números são importantes. Para a indústria, avançamos muito com o programa de compras governamentais (Comprac), por exemplo; na relação com as prefeituras, com o turismo. Esse ano, a gente construiu uma relação muito mais próxima com a sociedade, por meio do Fórum, dos municípios. Temos a contratação de casas, que a gente conseguiu fazer depois de 10 anos sem ter construção de unidades habitacionais. Para 2025, são mais de 2 mil casas. Isso mostra um número muito grande de contratações na construção civil. Quando ela avança, a gente ativa outros setores”, continuou.

Marcaram presença no evento e compuseram o dispositivo o titular da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict), Assurbanipal Mesquita; o diretor regional do SENAI e superintendente do SESI, João César Dotto; a presidente do Sindicato da Indústria de Confecções e Correlatas do Estado do Acre (Sincon/AC), Raimundinho Holanda; o primeiro vice presidente da Fieac; João Paulo de Assis; e o superintendente da Fieac, Jorge Luiz Vila Nova.

Números

De acordo com José Adriano, a indústria acreana é responsável por 6,3% da composição do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, com destaque para construção civil e de transformação.

“Os números mostram que a indústria acreana, um dos grupamentos de atividades econômicas analisados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, criou 29 mil empregos no terceiro trimestre de 2024, um crescimento de 20,8% relacionado ao mesmo período do ano passado”, destacou.

A Fieac também aponta que, por meio da Comprac, programa de compras governamentais, houve um avanço significativo na geração de emprego e renda. “São R$ 120 milhões em investimentos consolidados em 2024, beneficiando mais de 100 indústrias e trabalhadores. São R$ 160 milhões em incentivos fiscais concedidos; 125 CNPJs beneficiados”, finalizou.

Exportações

De janeiro a dezembro de 2024, as exportações acreanas atingem mais de 81 milhões de dólares e superam em mais de 77% o valor do mesmo período de 2023 (45,8 milhões de dólares).

Os números mostram que 60% de todo volume exportado são de produtos da indústria acreana.

Veja fotos do evento: