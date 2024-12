Justiça proíbe sargento que agrediu mulher de se aproximar da vítima sob multa de R$ 800

Uma determinação da Justiça do Acre proibiu o sargento da reserva remunerada da Polícia Militar do Acre, Sebastião Almeida Bregense, de se aproximar da companheira Gecineide Silva da Rocha, que foi gravemente agredida por ele em uma distribuidora no município de Sena Madureira, na última sexta-feira (27).

A decisão foi assinada pela Juíza da Vara Estadual do Juiz das Garantias da Comarca de Rio Branco, Rosilene de Santana Souza, que determinou, ainda, a aplicação de medidas como afastamento do local de convivência com a vítima, bem como proibição de se aproximar da mulher, de familiares e testemunhas.

Foi fixado o distanciamento mínimo de 200 metros, e também a proibição de contato por qualquer meio de comunicação. Em caso de descumprimento das medidas o agressor terá que pagar R$ 800 de multa.

Entenda o caso

A vítima conta que o agressor iniciou com agressões verbais, que evoluíram para agressões físicas, e que relevou, ainda, que ele estaria armado. Segundo ela, o episódio de violência aconteceu por ela ter se levantado de sua cadeira, ao lado do homem, e ter ido conversar com uma amiga.

A mulher relatou ter uma arma apontada para seu rosto, e ter recebido chutes, tapas e socos por todo o corpo. Populares que estavam no local presenciaram a cena, mas nada puderam fazer pelo fato do autor da agressão está armado.