Mãe de bebê trocado em maternidade diz que hospital a orientou a não denunciar caso: ‘debaixo do pano’

Yasmin Kessia da Silva, de 22 anos, mãe de um bebê trocado no Hospital da Mulher em Inhumas, na região metropolitana de Goiânia (GO), revelou que funcionários da maternidade a orientaram a não denunciar o caso se ela não quisesse trocar as crianças.

A jovem descobriu que o filho, que hoje tem três anos, havia sido trocado ao nascer após o ex-marido pedir o divórcio. No processo de separação, Cláudio Alves pediu o exame de DNA da criança.

Indignada e com certeza da paternidade, Yasmin disse que também faria o teste, dizendo que se o filho não fosse do marido, também não seria dela. Assim, os dois descobriram que não eram pais da criança.

“Eu cheguei no hospital e falei assim: ‘olha, meu ex-esposo pediu o DNA da criança e para a minha surpresa ele não é meu filho, e eu ganhei ele aqui. Nesses casos, o que que acontece? Eu sou leiga, eu não entendo’. Aí, um dos responsáveis falou para mim: ‘Nesses casos acontece a troca’. Eu, muito desesperada, disse: ‘não, não quero que tira meu filho de mim’. E ele: ‘nesse caso, então, já que a senhora não quer que tomem o seu filho de você, o ideal é realmente levar para debaixo do pano, não comunicar a outra família e ir convivendo com essa situação”, contou Yasmin em entrevista coletiva.

Ex-casal procurou a outra família

O ex-casal decidiu procurar outra família que eles lembravam que tinha tido um filho na mesma maternidade e no mesmo dia. Isamara Cristina Mendanha, de 26 anos, e Guilherme Luiz de Souza, de 27 anos, também fizeram o teste de DNA e descobriram que o filho deles não tinha o mesmo DNA dos dois.

As duas famílias estão muito abaladas com a situação, uma vez que possuem vínculos com as crianças. Para Isamara, não há possibilidade de haver uma troca das crianças.

“Foram 3 anos, três anos amamentando, cuidando, zelando e educando. E assim, é claro que temos um filho biológico e eu sempre falo que queremos uma aproximação. Pegar esse momento e sermos uma grande família”, afirmou.

O que diz o hospital

Em nota, o hospital afirmou que assim que instituição tomou conhecimento sobre a situação tomou medidas imediatas para garantir a apuração completa e transparente do ocorrido.