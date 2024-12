Manu e Quemile enfrentam americanas por vagas nas quartas do Futures

Manu e Quemile enfrentam as americanas Paranagua e Race neste sábado, 7, a partir das 8h30, na quadra central do Futures Beach Pro Tour em Maricá, no Rio de Janeiro, por uma vaga na fase de quartas de final do torneio.

“É um dos jogos mais importantes da temporada. Sabemos do nível das adversárias, mas estamos concentradas e confiantes”, comentou Quemile.

Ajustes importantes

O técnico Giuliano Sucupira conversou com a dupla e realizou ajustes para o confronto.

“Vai ser um jogo de detalhes e iniciar bem colocando pressão será fundamental”, disse a atleta acreana.