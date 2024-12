A médica pneumologista Célia Rocha aproveitou o momento de celebração das festas de final de ano para também deixar o seu recado de paz e solidariedade para o fim deste ano de 2024.

“Venho aqui para agradecer aos meus clientes, às pessoas que me procuram e que eu tento ajudar de alguma forma, a todos aqueles que têm me acompanhado, quero deixar meus agradecimentos”, diz a médica.

Célia deixou um agradecimento especial a Silzete Silveira Lima da Rocha com quem é casada. “Esposa, companheira, cúmplice, amiga de todas as horas. Nos entendemos muito bem. Vivemos felizes no nosso cotidiano”, disse.

Ela reforça ainda a mensagem do companheirismo entre as pessoas neste período e que não seria possível realizar todas as ações de 2024 sem ajuda daqueles que a apoiam.

“Nós não somos sozinhos, todos nós temos uma relação de interdependência, todos nós dependemos um dos outros, ninguém se basta por si só, então estou aqui só para fazer esse agradecimento e dizer a vocês que no próximo ano eu espero que continuemos toda a nossa parceria”, reforça.

Veja vídeo