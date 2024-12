Mega da Virada: até quando dá para apostar? Veja horário limite

A Mega da Virada, realizada pela Caixa Econômica Federal, sorteia nesta terça-feira, 31, um prêmio estimado em mais de R$ 600 milhões. A previsão é que o sorteio aconteça às 20 horas (horário de Brasília). Mas, até que horas dá para apostar?

Quem deseja tentar a sorte pode realizar a aposta até às 18h (horário de Brasília) de hoje, lembrando que, em sorteios regulares, o prazo vai até às 19h.

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou por meio do aplicativo Loterias Caixa, disponível para iOS e Android, além do site Loterias Caixa.

Assim como acontece em outras loterias especiais, como a Dupla Sena de Páscoa, Quina de São João e Lotofácil da Independência, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o valor é repassado aos ganhadores da segunda faixa (5 acertos) e assim por diante.

O concurso, que existe desde 2009, já realizou 15 edições, e, curiosamente, 11 números dos 60 possíveis nunca foram sorteados.

Neste ano, os brasileiros se mobilizaram em massa para garantir a chance de faturar esse valor milionário, o que gerou até filas no ambiente virtual.

Como participar de um bolão para a Mega da Virada 2024?

Se preferir aumentar as chances de ganhar, você pode fazer um bolão oficial, que permite dividir o prêmio com outros participantes. Os bolões podem ser adquiridos nas lotéricas, preenchendo o campo específico no volante.

O valor mínimo para participar de um bolão da Mega-Sena é R$ 15, com cotas a partir de R$ 6,00. Cada bolão pode ter de 2 a 100 cotas e, no máximo, 10 apostas com a mesma quantidade de números. Além disso, as lotéricas podem cobrar uma tarifa extra de até 35% sobre o valor da cota.

Também é possível comprar cotas de bolões pela internet, no site Loterias Online da Caixa.

Confira curiosidades

Os números que ainda não foram sorteados na Mega da Virada são: 07, 08, 09, 13, 19, 26, 28, 39, 44, 54 e 60. No sorteio do ano passado, duas dezenas apareceram pela primeira vez na Mega da Virada: o 21 e o 48.

O número que mais apareceu nos sorteios da Mega da Virada é o 10, que foi sorteado em 5 das 15 edições realizadas. Para tentar a sorte e conquistar o prêmio estimado em R$ 600 milhões em 2024, os jogadores buscam nos resultados anteriores pistas para escolher suas apostas de forma mais assertiva.

Segundo uma análise realizada pelo Valor Econômico, confira a frequência com que cada número foi sorteado na Mega da Virada, a principal loteria da Caixa Econômica Federal.

10 (5 vezes);

05 e 33 (4 vezes);

03, 20, 34, 36, 58, 41 e 56 (3 vezes);

02, 04, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 46, 51 e 53 (2 vezes);

01, 06, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 57 e 59 (1 vez).

Agora, confira todos os resultados da Mega da Virada

Resultado da Mega da Virada de 2009: 10 – 27 – 40 – 46 – 49 – 58

Resultado da Mega da Virada de 2010: 2 – 10 – 34 – 37 – 43 – 50

Resultado da Mega da Virada de 2011: 3 – 4 – 29 – 36 – 45 – 55

Resultado da Mega da Virada de 2012: 14 – 32 – 33 – 36 – 41 – 52

Resultado da Mega da Virada de 2013: 20 – 30 – 36 – 38 – 47 – 53

Resultado da Mega da Virada de 2014: 1 – 5 – 11 – 16 – 20 – 56

Resultado da Mega da Virada de 2015: 2 – 18 – 31 – 42 – 51 – 56

Resultado da Mega da Virada de 2016: 5 – 11 – 22 – 24 – 51 – 53

Resultado da Mega da Virada de 2017: 3 – 6 – 10 – 17 – 34 – 37

Resultado da Mega da Virada de 2018: 5 – 10 – 12 -18 -25 – 33

Resultado da Mega da Virada de 2019: 3 – 35 – 38 – 40 – 57 – 58

Resultado da Mega da Virada de 2020: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42

Resultado da Mega da Virada de 2021: 12 – 15 – 23 – 32 – 33 – 46

Resultado da Mega da Virada de 2022: 4 – 5 – 10 – 34 – 58 – 59

Resultado da Mega da Virada de 2023: 21 – 24 – 33 – 41 – 48 – 56

Quantos vencedores já teve a Mega da Virada?

Desde que foi criada, em 2009, a Mega da Virada premiou 121 apostas que acertaram as seis dezenas. Em todos os sorteios dessa edição especial, houve mais de um ganhador. Nos anos com o maior número de vencedores, 2018 registrou 52 apostas ganhadoras, enquanto 2017 foram 17 acertadores.