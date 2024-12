Mesmo com Réveillon no Arena, tradicional queima de fogos no Bairro da Base está mantida

Mesmo com a união da prefeitura e governo do Estado que vão realizar o Réveillon, juntos, no estacionamento do estádio Arena da Floresta, a tradicional queima de fogos do Bairro da Base também será mantida.

Os fogos foram adquiridos com o apoio da prefeitura municipal. “A comunidade vai realizar a virada com a queima de fogos sim, já é uma tradição nossa. Vai ter festa nos bares, como o do Zé do Branco, por exemplo, e vamos ter tendas para as famílias celebrarem”, diz o organizador da festa, Ted Fogueteiro.

Segundo Ted Fogueteiro, já era para os fogos terem chegado, e a expectativa está grande para a organização dos fogos.

“Não chegou ainda, mas já era pra está aqui. Estamos só aguardando chegar pra montar tudo”, explicou Ted

Ted Fogueteiro informou ainda que serão obedecidas as normas e os fogos serão apenas cores e muito brilho, mas sem o barulho que tanto incomoda os animais.

“Vai ser cores, só cores. Sendo muito ou pouco, mas não podemos deixar de fazer, pois é tradição da nossa comunidade aqui da base. São os moradores unidos e vai ser muito bonito,” destacou ele.