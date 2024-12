Ministro de Lula, Padilha comemora prisão de Braga Netto: ‘Grande Dia’

Outros integrantes do governo federal seguem o comportamento do ministro. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, fez votos a favor da investigação que levou Braga Netto à cadeia. “Que todos os golpistas sejam investigados, julgados e responsabilizados”, escreveu.

Já Anielle Franco, titular da Igualdade Racial, relembrou a atuação de sua irmã, a vereadora Marielle Franco que foi assassinada no Rio de Janeiro em março de 2018. “Em 2018, Marielle se levantava contra a intervenção no Rio e seu interventor General Braga Netto. Buscando a defesa da vida e proteção da democracia (…) Que nos posicionemos sempre do lado certo da história”, disse.

Fora da Esplanada, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, associou a prisão do general à condenação do ex-deputado Roberto Jefferson, que jogou granadas em agentes policiais em 2022, e à formação de maioria por parte do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para cassar Carla Zambelli (PL-SP), que perseguiu um homem com uma pistola na véspera do pleito.