Moraes dá liberdade provisória a Daniel Silveira

PKDANIEL5 – RJ – 02/02/2023 – DANIEL SILVEIRA / PRISÃO / RIO – POLÍTICA OE – O ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) deixa a sede da Polícia Federal, no centro do Rio, nesta quinta-feira, 2. A prisão de Daniel Silveira foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em razão do descumprimento de medidas cautelares também definidas pelo tribunal – como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar redes sociais. FOTO: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO Foto: Pedro Kirilos /PEDRO KIRILOS / ESTADÃO