Mulher fica nua, tenta seduzir homem, mas é rejeitada em praça pública no interior do Acre

Uma mulher, ainda não identificada, ficou nua e foi rejeitada por um homem na tarde desta quarta-feira (18), em uma praça no município de Tarauacá, no interior do Acre.

Segundo informações de moradores da região, a mulher seria usuária de álcool e entorpecentes e apresentaria algum tipo de transtorno. De forma repentina, ela tirou a roupa, aproximou-se de um homem que estava sentado em um banco da praça e tentou segurar a cabeça dele.

O homem, supostamente também sob efeito de algum tipo de entorpecente, rejeitou a mulher, que saiu desorientada.

No vídeo gravado por populares, é possível ouvir alguém dizendo: “Tarauacá não é para amadores”.

VEJA: