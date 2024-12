Nova comandante da PMAC defende uso de câmeras corporais em policiais: ‘Transparência’

Em entrevista concedida ao jornal A Tribuna, a primeira mulher a comandar a Polícia Militar do Acre, coronel Marta Renata, falou sobre o uso de câmeras corporais por PMs durante abordagens.

A gestora que assumiu o cargo no último dia 11 de novembro disse que as câmaras são ferramentas importantes para promover transparência.

“As câmeras corporais são uma ferramenta importante para promover transparência e aumentar a confiança da sociedade no trabalho policial e também para resguardar as ações legítimas que cada militar”, argumentou a comandante.

O Acre foi contemplado pelo Governo Federal, por meio de um edital da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), com um recurso de quase R$ 3 milhões que será aplicado na compra dos equipamentos. Ao todo, serão adquiridas 250 câmeras. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que o processo licitatório já está em curso para a aquisição dos equipamentos.

A distribuição dos equipamentos e a definição de quais batalhões e agentes vão usar os equipamentos vão ficar a critério do comando da PM. A previsão é de que as câmeras sejam instaladas no próximo ano.

“Recentemente, o Acre foi um dos seis estados contemplados pelo Ministério da Justiça com 300 câmeras corporais. Será um período de avaliação e ajustes para implementação. Esse processo será coordenado pela SEJUSP, pois o material se destina ao Sistema de Segurança”, finalizou.