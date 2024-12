Acre já tem prazo para instalar câmeras de segurança em PMs e prepara licitação, diz Sejusp

O Acre foi contemplado pelo Governo Federal, por meio de um edital da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), com um recurso de quase R$ 3 milhões que será aplicado na compra de câmeras de segurança a serem instaladas nas fardas de policiais militares, no sentido de deixar as intervenções mais transparentes.

SAIBA MAIS: Governo Lula destina quase R$ 3 milhões para o Acre instalar câmeras corporais em PMs

Ao todo, serão adquiridas 250 câmeras. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que o processo licitatório já está em curso para a aquisição dos equipamentos.

“Acreditamos que a câmera corporal vem agregar num quesito principal que é a segurança do policial nas ações e intervenções de qualquer natureza. Visa resgarduar a atividade policial, principalmente em julgamentos de âmbito judicial”, disse o secretário adjunto de Justiça e Segurança Pública, coronel Evandro Bezerra.

A distribuição dos equipamentos e a definição de quais batalhões e agentes vão usar os equipamentos vão ficar a critério do comando da PM. A previsão é de que as câmeras sejam instaladas no próximo ano.

“Vamos passar por todo um processo de licitação. A previsão é que as câmeras possam ser colocada a partir do segundo semestre de 2025”, finalizou.