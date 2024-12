Nubank fora do ar? Usuários apontam instabilidade no app nesta segunda

No Google Trends, plataforma que acompanha as tendências no buscador, termos como “Pix Nubank fora do ar” e “Nubank fora do ar hoje” tiveram crescimento na última hora. Já nas redes sociais, clientes do banco afirmam que foram pegos de surpresa pelo problema e que não conseguem realizar nenhuma operação no aplicativo. A seguir, confira os principais relatos sobre o erro no Pix do Nubank hoje, publicados no X (antigo Twitter).