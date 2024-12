Patrocinada pela Miragina, Waleska Sousa representa o Acre no MMA e já tem mais de 30 títulos

O estado do Acre tem se destacado ao longo dos últimos anos por formar atletas que despontaram em diversos esportes, conquistando consequentemente, o Brasil e o mundo. Esse é o caso de Waleska Sousa, exemplo de perseverança e talento no mundo do MMA. Com apenas 27 anos, a atleta acreana já acumula mais de 30 títulos, conquistados em importantes competições no Brasil e internacionais.

A jovem vem se destacando não só por sua habilidade nas artes marciais, mas também por representar sua terra natal, o Acre, em cada passo de sua jornada, evidenciando, em especial o apoio crucial de uma parceira local, a Miragina, tradicional empresa acreana no ramo alimentício que tem sido fundamental em sua trajetória.

Início de um sonho

Waleska iniciou sua trajetória na luta de por volta dos 19 anos. Ela conta que começou sua jornada no jiu-jitsu, inicialmente atraída pela busca por desafios e pela vontade de praticar esporte. A visibilidade crescente do UFC e a inclusão das mulheres nas competições de MMA despertaram sua curiosidade e a motivaram a pesquisar sobre artes marciais.

Em 2016, Waleska teve a chance de entrar para um projeto social de jiu-jitsu em seu bairro, onde, com apenas um mês de treinamento, já se arriscava em competições. A virada na carreira de Waleska veio quando ela decidiu aceitar um desafio que poderia mudar sua vida. Em 2018, ela recebeu um convite inesperado, do também atleta acreano, Bodão, para participar de uma luta de MMA profissional em Recife, com apenas um mês de preparação. Sem treinador especializado e com recursos limitados, a jovem entrou no octógono contra uma adversária experiente. Sua habilidade no jiu-jitsu e sua garra a levaram a uma vitória no primeiro round.

Em 2020, com o apoio de sua mãe e de amigos que ajudaram a financiar sua viagem, a atleta decidiu sair do Acre em busca de mais oportunidades e se mudou para o Rio de janeiro, onde passou a treinar em uma das melhores academias do país.

A Parceria com a Miragina e o apoio em sua carreira

Um dos principais parceiros que tem apoiado o crescimento de Waleska Sousa é a Miragina, empresa nascida em solo acreano há 57 anos, e que desde 2020, tem apoiado a atleta em diversas frentes. O apoio financeiro da empresa foi crucial para que Waleska pudesse se dedicar ao seu treinamento, manter uma alimentação saudável e ter acesso a cuidados médicos especializados, especialmente durante uma difícil fase de recuperação de uma lesão cervical em 2023.

“Pra mim esse ano foi essencial ter a Miragina mais uma vez. Mais um ano que a gente teve pela frente de apoio. Por conta que a gente sabe que não chega os melhores e os maiores lugares sozinho. Você precisa de um apoio, principalmente um apoio financeiro. Te dá um apoio pra você tentar manter uma alimentação saudável, e você ter uma preparação física de ponta. A gente sabe que não é só ir lá e chegar e dar um murro em alguém. Você tem que ter um preparo. Sem esse apoio da Miragina eu não teria concluído o meu ano”, ressaltou.

O patrocínio da Miragina não se limita apenas a cobrir despesas de treinamento, alimentação e saúde. Ele também representa uma parceria estratégica que permite à atleta manter seu foco e continuar competindo nos mais altos níveis. Em 2024, Waleska conquistou títulos importantes, incluindo o Campeonato Mundial de Luta Livre e o Campeonato Brasileiro de Luta Livre, além de se destacar no ranking de jiu-jitsu.

José Luiz, diretor presidente do Grupo Miragina, explica que o apoio à atleta vai além da simples parceria comercial.

“Investir na carreira de uma atleta como Waleska é mais do que um ato de patrocínio, é uma forma de ajudar a abrir portas para que ela e outros atletas do Acre possam conquistar seus sonhos. A Miragina sempre esteve ligada ao esporte, e apoiar o crescimento da nossa atleta é uma forma de reforçar nosso compromisso com a região e com as pessoas que têm talento e potencial”, disse.

Embora tenha conquistado o mundo do MMA, Waleska nunca perdeu sua conexão com o Acre. Ela se orgulha em representar sua terra natal em cada evento, especialmente, levando o nome da Miragina, empresa que faz questão de apoiar o esporte e os atletas locais.

“É muito gratificante levar o nome do Acre para o Brasil e para o mundo, especialmente com o apoio de uma empresa local como a Miragina. Eles acreditam no meu potencial e sabem das dificuldades que enfrentamos por aqui. Isso me motiva ainda mais a continuar lutando”, comenta Waleska.

Para 2025 a acreana planeja conquistar novos títulos, seu objetivo é assinar com o Invicta FC, o maior evento de MMA feminino do mundo. A cada vitória, Waleska inspira outras mulheres e jovens do Acre a seguirem seus sonhos no esporte.