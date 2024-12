Piloto que caiu com avião dentro de rio no Acre é preso com quase 500 kg de drogas em SP

Preso em flagrante transportando quase 450 quilos de cocaína na noite desta segunda-feira (15), em Penápolis, no interior de São Paulo, o piloto Wesley Evangelista Lopes, de 39 anos, é um velho conhecido dos acreanos. Piloto em algumas rotas e linhas aéreas passando pelo Acre, ele ficou conhecido de fato quando, em maio deste ano, caiu com um avião de pequeno porte no rio Tarauacá, no território do município do mesmo nome, no Vale do Juruá, interior do Estado.

SAIBA MAIS: URGENTE: avião cai dentro de rio no interior do Acre e bombeiros são acionados

Na época, as imagens do avião sendo transportado via fluvial, ao ser retirado do rio por embarcação do tipo batelão, viralizaram e ganharam o mundo na rede mundial de computadores. A queda do avião, investigada pelo Cenipa, o órgão do Comando da Aeronáutica responsável pelo Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER), não esclareceu o que fazia o pequeno avião no interior do Acre nem tampouco o que aconteceu para a causa do acidente.

A aeronave era do modelo Cessna Aircraft 150H, fabricada em 1968, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e estava regular. A causa do acidente ainda é considerada excesso de peso. As suspeitas de que o voo era para reconhecimento da região, endêmica para o tráfico de drogas, não foram confirmadas.

O avião caiu nas proximidades da Fazenda Santa Luzia, às margens do Rio Tarauacá, de onde provavelmente teria decolado. A distância é de duas horas entre o local e o núcleo urbano de Tarauacá. Além do piloto, havia um co-piloto e um passageiro. Nenhum dos três saiu ferido com gravidade. O Governo do Acre, através do Corpo de Bombeiros, chegou a emitir uma nota afirmando ter prestado o apoio necessário aos feridos.

Agora, o mesmo piloto da ocorrência em Tarauacá foi preso em flagrante transportando mais de 435 quilos de cocaína. A droga estava dentro de uma aeronave em que Wesley Evangelista era um dos tripulantes. A droga, segundo a Polícia, era procedente de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, de onde o avião, também de pequeno porte, havia decolado.

Dados da Polícia Federal revelam que Wesley Evangelista tem passagens por tráfico de drogas e antecedentes por não pagamento de pensão alimentícia. Ele havia sido preso em 2018 transportando 450 kg de cocaína em um avião bimotor, desde a cidade de Prado (BA) até Manaus. Por isso, seu nome é listado como traficante internacional pela Interpol.

Vídeos divulgados pelas forças policiais federais mostram a aeronave sendo escoltada no ar até o pouso. Os dois tripulantes, rendidos, deixam o avião ao chão, atendendo à ordem de prisão.

O traficante chegou a ser apontado como chefe de um grupo criminoso que, em abril de 2018, no aeroporto municipal de Carauari, no Amazonas, foi preso transportando quase meia tonelada de cocaína em um avião bimotor. Quatro pessoas foram presas na ocasião. Wesley Evangelista tinha mandado de prisão por tráfico de entorpecentes e foi incluído na lista da Interpol em 2018.