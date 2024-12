O governador Gladson Cameli completou 6 anos à frente do Palácio Rio Branco em 2024. Entre falhas e acertos, a gestão do governador merece destaque por algo pouco visto em governos anteriores: o amplo espaço dedicado à gestão feminina. As mulheres ocuparam cargos importantes no Poder Executivo e quebraram tabus que perduraram anos.

A começar por um marco: a Polícia Militar do Acre, no auge dos seus 108 anos, teve pela primeira vez uma comandante mulher. A coronel Marta Renata foi um acerto e tanto de Gladson, que depois de mais de um século, entregou a espada de Plácido de Castro nas mãos de uma mulher.

Outra policial militar também brilhou à frente de um dos órgãos mais importantes do Governo: Taynara Martins, presidente do Detran. Conseguiu reduzir significativamente os acidentes com mortes no estado e implementou um projeto audacioso, que ofertou milhares de CNHs gratuitas a pessoas que não tinham condições de emitir o documento.

Francisca Arara, primeira mulher a ocupar a inédita Secretaria de Povos Indígenas do Acre, foi outro ponto extremamente positivo da gestão do governador. Ela foi responsável por levar o nome do Acre nos maiores eventos internacionais do clima e colocar o estado no mais alto protagonismo mundial.

Com uma carreira de sucesso na Procuradoria Geral do Estado, Janete Melo foi outra mulher que ganhou destaque no Governo do Estado. Extremamente competente, o Executivo acertou em cheio ao colocá-la em um dos cargos mais importantes da estrutura governamental.

Fiel escudeira do governador, a secretária Nayara Lessa mostrou que tem competência para assumir qualquer cargo que quiser. Uma das melhores jornalistas do estado, ela comandou com maestria mais um ano à frente da Secretaria de Comunicação.

Quando o governo decidiu criar a Secretaria de Estado da Mulher, lá em 2023, havia dito que foi um dos maiores acertos do governador, entre toda a sua gestão. Mas na verdade, além desse acerto, Gladson marcou um gol de placa ao colocar a delegada Márdhia El-Shawwa para comandar a pasta. Com certeza é um nome que vai ficar para a história no Estado.

Pela primeira vez em anos, o Deracre conseguiu empenhar milhões em investimentos e bateu recordes em 2024. O feito se deve ao trabalho espetacular comandado pela presidente Sula Ximenes. Extremamente competente, ela se mostrou articulada politicamente para conseguir emendas parlamentares essenciais para viabilizar obras em todos os municípios.

O Estado bateu recordes na emissão de títulos definidos de terra. O trabalho inicial começou com a presidente do ITERACRE, Gabriela Câmara, que conseguiu elevar o serviço e mostrou a importância da regularização fundiária na vida das pessoas. Outro acerto do governador.

Para mim, um dos órgãos mais importantes do Governo é a OCA. É a alma do serviço público diretamente ao cidadão. No cargo praticamente desde o início da gestão Cameli, a diretora Fran Britto elevou a qualidade desse serviço. Além de criar novas unidades – Cruzeiro do Sul e Brasileia -, ela foi a mente por detrás da OCA Móvel, que percorre todos os municípios do estado levando serviço público de qualidade e da OCA Virtual, a maneira mais inovadora de oferecer esses atendimentos sem que o cidadão precise sair de casa. Sem sombras de dúvidas, ela já marcou a história da OCA.

Um marco no Governo

Não poderíamos encerrar essa lista sem ela: a vice-governadora Mailza Assis. Em 2024, ela brilhou e mostrou que tem capacidade para assumir qualquer cargo no Poder Executivo. Acumulando duas funções – de vice-governadora e de secretária de Direitos Humanos – deu conta do trabalho com maestria. Mailza jamais é uma carta fora do baralho.