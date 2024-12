Em razão da chuva forte que atinge a capital do Acre neste domingo (15), o Governo do Estado decidiu adiar a Cantata de Natal nas escadarias do Palácio Rio Branco, marcada para acontecer às 18h30.

A apresentação seria feita por alunos da Escola de Música Acreana. A cantata deverá acontecer na segunda-feira, dia 16.

Apesar do adiantamento da apresentação, o Governo manteve o acender das luzes ainda para este domingo.

Veja o vídeo do anúncio do adiamento dado pelo maestro Afonso: