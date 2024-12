PP quer presidência da Câmara, mas Elzinha e Samir precisam chegar a um consenso ou vão dar espaço a Joabe

A disputa pela presidência da Câmara Municipal de Rio Branco já conta com, pelo menos, três candidatos declarados: Samir Bestene (Progressistas), Elzinha Mendonça (Progressistas) e Joabe Lira (União Brasil). As eleições acontecem junto com a posse nos novos vereadores, no dia 1 de janeiro de 2025.

O Progressistas quer a cadeira da presidência por ter eleito o maior número de vereadores entre os partidos (seis parlamentares), no entanto, não há um consenso dentro da sigla. Samir e Elzinha querem o cargo. Dessa forma, as discussões seguem acontecendo.

Consultado pela reportagem do ContilNet, Bestene declarou que é candidato e que os diálogos estão acontecendo dentro do PP para que haja um acordo.

“Eu coloquei meu nome como candidato e a Elzinha também. Os diálogos estão acontecendo e estamos conversando com os vereadores. Esperamos chegar a um consenso. O PP quer se manter na presidência da Casa”, salientou o vereador.

Elzinha também foi procurada pelo ContilNet e disse que tem interesse na disputa. Ao mesmo tempo, deixou claro que o diálogo acontece de forma amigável e responsável.

“Eu tenho interesse. É legítimo que qualquer vereador se manifeste para compor a mesa por ser um processo muito importante. Estamos discutindo e conversando com os demais vereadores e partidos. Dentro do PP, como temos dois candidatos, nós estamos conversando. Uma das minhas propostas foi esse diálogo amigável, responsável. A política se faz dessa forma, compondo e sendo flexível. Eu não estou impondo nada, coloquei meu nome à disposição e ele foi considerado. Isso tem um significado muito importante pois estou indo para um terceiro mandado com muitas propostas. Não fui eu quem me lancei, mas os demais vereadores que começaram a divulgar meu nome. Isso me despertou e começamos a conversar”, destacou.

O nome que surge no União Brasil para concorrer ao cargo é o do vereador Joabe Lira – a figura mais próxima de Bocalom no grupo da próxima legislatura. Ao ContilNet, o atual secretário de Cuidados com a Cidade disse que conversou com Samir e Elzinha e também colocou seu nome à disposição.

“Eu conversei com Elzinha e Samir. Também coloquei meu nome à disposição e tenho interesse em concorrer ao cargo. Temos conversando com os vereadores, de um por um, e estamos apresentando nosso projeto e nossa intenção. Queremos uma gestão voltada para a população, dialogando com o executivo”, enfatizou.