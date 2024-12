Precisa de ligação nova de energia elétrica? A pré-vistoria virtual pode ser feita online pelo celular

Os pedidos de ligação nova de energia e mudança para Geração Distribuída (GD) estão entre os serviços mais solicitados nos canais digitais da Energisa. O que muitas pessoas não sabem é que, além de solicitar uma nova ligação sem sair de casa, o serviço de pré-vistoria técnica do padrão de energia, parte obrigatória do processo, também pode ser feito de forma virtual. A modalidade tem facilitado a vida de muitos clientes e agiliza o processo.

Após a pré-vistoria, uma equipe da Energisa ainda vai até o local da ligação para checar os últimos pontos necessários.

O Coordenador da Equipes de Campo da Energisa Acre, Vanderson Pereira, explica que o serviço é uma novidade no estado e, gradativamente, com o aumento dos pedidos, cada vez mais pessoas tem aderido à Pré-Vistoria Virtual.

“A pré-vistoria virtual é uma inovação que agiliza os processos tanto para o cliente, que é o nosso principal foco, quanto para a empresa. Antes, o cliente precisava aguardar a visita da Energisa no seu imóvel para validar se o padrão estava conforme a regulamentação para depois ter a sua ligação concluída. Agora, o cliente já tem a opção de agendar a pré-vistoria pelo celular. Por meio de uma chamada de vídeo ou enviando fotos de cada detalhe do padrão de entrada de energia. Nossos profissionais adiantam a maior parte da vistoria com eficiência e agilidade e de maneira 100% remota, facilitando o processo de nova ligação, ativação para geração distribuída, dentre outros”, explica Pereira.

Na pré-vistoria, é ideal que o procedimento seja acompanhado pelo profissional que montou o padrão ou o responsável técnico pela obra, caso não seja possível pode ser realizado com o responsável pelo imóvel.

Como aderir?

Não se preocupe, a Energisa entrará em contato com o cliente via whatsapp ou chamada telefônica, sempre informando o protocolo do pedido e responsável do imóvel. Na data e horário marcados, um técnico da Energisa entrará em contato com o cliente, seja para realizar uma chamada de vídeo ou para solicitar fotos do padrão de entrada.

Em caso da pré-vistoria aprovada, a Ordem de Serviço de vistoria é repassada para a equipe de campo realizar a verificação dos últimos itens de obrigatoriedade presencial, para então realizar a ligação.

Em caso de reprova tanto da pré-vistoria virtual quanto da vistoria presencial, a equipe deixará um formulário de vistoria com o cliente para que seja feito as devidas correções.

Para mais informações, acesse os canais de atendimento: