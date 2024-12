Programa Move Mais Vendas do Sebrae qualifica 48 pequenos negócios no Acre

Na noite dessa terça-feira (10), o Sebrae no Acre realizou o evento de encerramento do ciclo 2024 do programa Move Mais Vendas. Nessa primeira edição, foram capacitadas 48 empresas de diversos segmentos de Rio Branco, Brasiléia e Cruzeiro do Sul.

O diretor técnico do Sebrae, Kleber Campos, explica que o Move Mais Vendas visa promover a ampliação de mercados para os pequenos negócios, de forma sustentável, por meio da identificação de oportunidades, capacitação e aproximação de canais de vendas e compradores de outras empresas. “As empresas passaram por um ciclo de orientação e a gente vê o quanto isso foi gratificante, não apenas pelos relatos recebidos, mas também pelo sucesso que o programa teve em relação a resultados”, declarou Campos.

De acordo com a gerente de Produtos e Mercado do Sebrae, Lívia Maia, em 8 meses de execução do Move Mais Vendas no estado, foram realizados 2 encontros empresariais e 976 aproximações comerciais. “As oportunidades criadas proporcionaram vendas diretas que aumentaram o faturamento das empresas atendidas, além de parcerias que já estão dando resultados e outras que estão abrindo portas para futuras oportunidades”, destacou a gerente.

A Forest Man Representação foi uma das empresas que participou da iniciativa e que ampliou sua rede de relacionamentos com potenciais clientes e melhorou seu faturamento. “O resultado foi excelente. Eu estava tendo dificuldade de acesso a algumas empresas, mas com o Sebrae eu tive acesso e consegui fechar negócios muito bons”, destacou o empreendedor Marcelo Amaro.

Para Rafael Costa, da Casa Urbana Coworking, o resultado foi muito proveitoso, principalmente pelo número de parcerias estabelecidas. “O Move Mais Vendas, com certeza, é uma ferramenta que foi muito importante e que indico para outras empresas parceiras, assim como eu indico o Empretec e outros programas que foram muito importantes para a gente”, concluiu Costa.