A escola de música DóRéMi gravou um clipe de fim de ano em parceria com a prefeitura da cidade. A produção foi lançada no último sábado (14).

As gravações foram feitas no Centro dos Idosos, no Hotel Vale das Orquídeas e na Praça Edmundo Pinto.

Pelo menos 16 artistas locais cantaram “Feliz Ano Novo”, uma composição de Zé Nobre.

CONFIRA: