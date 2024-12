Quem é João Fonseca, tenista que realizou feito que Guga demorou dois anos para alcançar

O carioca João Fonseca, de 18 anos, campeão do Next Gen ATP Finals no último domingo (22), encerrou a temporada confirmando uma escalada gigantesca no ranking mundial. O jovem tenista iniciou o ano na 730ª colocação, e encerrou 2024 em 145º lugar na lista da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), subindo 585 posições. As informações são do ge.

O salto no ranking foi bem mais rápido do que a de Gustavo Kuerten, maior nome do tênis brasileiro, que levou dois anos para realizar um feito parecido. Guga conquistou 482 posições em seus dois primeiros anos no circuito, saindo do 670º lugar em 1993 para o 188º em 1995.

Temporada dos sonhos

Tendo no currículo apenas um jogo pela ATP (a derrota para o eslovaco Alex Molcan por 2 sets a 0 (6/0 e 6/3) no Rio Open de 2023), João começou a temporada em 730º lugar no ranking.

No início deste ano, Fonseca não planejava disputar o circuito profissional e sua expectativa era jogar tênis universitário nos Estados Unidos, representando a Universidade da Virgínia. Mas em abril, tudo mudou, depois de surpreender e chegar às quartas de final do Rio Open em 2024.

João Fonseca não pretendia jogar profissionalmente no início do ano (Foto: Redes Sociais, Reprodução)

Logo de cara uma ascensão meteórica para o tenista carioca, que acabou subindo mais de 200 posições no ranking. Com o salto da 655ª para a 437ª colocação, ele anunciou a decisão de se tornar profissional. Na sequência, chegou à final do Challenger de Assunção, no Paraguai, em março, passando a figurar entre os 300 melhores do mundo.

Em abril, chegou também as quartas de final no ATP 250 de Bucareste, na Romênia. E, em julho, conquistou o sonhado primeiro título no Challenger de Lexington, nos Estados Unidos. Com a vitória, entrou para o top 200 do ranking, assumindo a 167 posição.

Título no Next Gen ATP Finals não altera ranking

Mesmo fechando a temporada sendo campeão do Next Gen ATP Finals, João não vai subir no ranking, já que o torneio não distribui pontos. Mas o número 145 do mundo atualmente, pode comemorar a histórica escalada de 585 pontos, algo que nem o maior tenista da história do país conseguiu em tão pouco tempo.

Para exemplificar o tamanho do feito, Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros e número 1 do mundo em 2000, levou duas temporadas para ter um salto ao menos parecido. Em 1993, então com 17 anos, Guga fez sua primeira aparição no circuito e terminou o ano em 670º lugar no ranking.

Na temporada seguinte, em 1994, teve como melhor resultado as quartas de final do Challenger de São Luís e terminou em 371º na lista. No fim de 1995, após acumular 19 vitórias em partidas de torneios do nível Challenger, alcançou a 188ª colocação. Uma ascensão de 482 posições num período de dois anos.