Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, tem alta após quase um mês internado

“O Hospital Israelita Albert Einstein informa que o filho de Vitória di Felice Moraes e Eliezer do Carmo recebeu alta neste sábado, 14 de dezembro. O paciente deu entrada com quadro de enterocolite no último dia 25 de novembro”, diz o boletim.

O pequeno nasceu no último dia 11 e completou 1 mês de vida ainda no hospital. Além de Ravi, Vih Tube e Eliezer também são pais de Lua, de um ano.