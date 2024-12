Repórter do “Jornal Nacional”, Wilson Kirsche fala de “rancores” após demissão da Globo

Visto nas telinhas da Globo, o jornalista Wilson Kirsche é mais um dos profissionais demitidos pelo canal. Repórter da RPC, afiliada da Globo no Paraná, ele estava na emissora há 28 anos e ficou conhecido pelas reportagens feitas para o “Bom Dia Brasil” e “Jornal Nacional”, principal jornal televisivo da empresa.

Por meio das redes sociais, ele admitiu que já esperava pelo desligamento. Isso porque, segundo ele, “dezembro é o mês em que, tradicionalmente, a firma sempre cachoalha o cajueiro”. “Não falha um. E, dessa vez, quem caiu fui eu”, lamentou o comunicador.

“Entre idas e vindas, foram 28 anos na RPC. Nesse tempo, gravei reportagens para todos os programas e telejornais da Globo. Trabalhando, percorri 20 Estados. Cobri ainda crises (Paraguai e Argentina), quarteladas (Paraguai e Bolívia) e cúpulas de chefes de Estado (Colômbia, Paraguai e Argentina). Ganhei prêmios e muitos amigos”, continuou em um texto publicado no Instagram.

Wilson ainda relembrou do contexto em que vivia antes de se tornar jornalista. Segundo ele, a profissão era improvável para uma pessoa com as origens dele. “Não é pouco para minha história, quase uma impossibilidade estatística (sem autopiedade): garoto do interior, egresso de escola pública, filho do meio de pais de pouca leitura”, refletiu.

“Mas foi com o esforço e incentivo deles que me formei em Jornalismo pela UEL (Universidade Estadual de Londrina), e o restante desse ‘causo’ muitos de vocês puderam acompanhar”, acrescentou.

Kirsche não detalhou quais motivos culminaram na demissão dele após quase três décadas na Globo. “Se você chegou até aqui, clique na tela ‘pular’ para saber ‘os motivos’. Os reais nunca são revelados, e os que são ditos vêm com o disfarce do blábláblá corporativo. A essa altura, pouco importa também”, enfatizou.

“Saio sem rancores nem remorso, orgulhoso da carreira que construí com a ajuda e orientação de muitos colegas. A eles, minha gratidão. Foi uma jornada incrível! (nota do autor: nessa era frenética das redes sociais esse meu ‘comunicado’ já chega envelhecido. Eu mal tinha saído da emissora, ontem, quando amigos pediam detalhes e sites já repercutiam a ‘notícia’.”, concluiu.