Sessão Solene: novos dirigentes do TRT-14 tomam posse nesta quarta-feira

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) realizará, nesta quarta-feira (4/12), às 17h, a sessão solene de posse da nova administração eleita para o biênio 2025/2026. A cerimônia será conduzida pelo atual presidente do TRT-14, Osmar J. Barneze, e ocorrerá no auditório do TRT-14, em Porto Velho (RO), com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Tribunal no YouTube.

O desembargador Ilson Alves Pequeno Junior assume pela segunda vez a presidência da Corte, enquanto o desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo ocupará os cargos de vice-presidente e corregedor. Ambos foram eleitos em sessão plenária realizada no dia 1º de outubro de 2024, marcando o início de uma nova etapa de gestão no TRT-14.

A eleição, realizada em sessão do Tribunal Pleno do TRT-14, foi marcada pela participação ativa de todos(as) desembargadores(as). Durante o processo, o desembargador Ilson Alves Pequeno Junior destacou a importância do trabalho coletivo e o compromisso com a excelência.

Autoridades, convidados(as) e servidores(as) do TRT-14 poderão acompanhar o evento presencialmente, que marca o início de uma nova gestão voltada ao fortalecimento das atividades judiciais e administrativas nos estados de Rondônia e Acre. O evento também será transmitido no canal do tribunal no YouTube.

Biografia dos novos dirigentes

Ilson Alves Pequeno Junior (Presidente)

Natural de Recife (PE), é bacharel em Direito pelo UniCEUB. Foi servidor do Senado Federal e do TRT-14, onde exerceu cargos de direção antes de ingressar na magistratura em 1990. Atuou como juiz em Rondônia e Acre, acumulando funções de gestão em diversos fóruns e varas do Trabalho. Foi empossado como desembargador em 2011 e já presidiu o Tribunal no biênio 2013-2014, além de ocupar a vice-presidência nos biênios 2011-2012 e 2015-2016.

Carlos Augusto Gomes Lôbo (Vice-presidente e Corregedor)

Natural de Porto Velho (RO), é bacharel em Direito pela Universidade de Brasília. Iniciou sua carreira como procurador jurídico da Assembleia Legislativa de Rondônia. Tornou-se juiz do Trabalho Substituto do TRT-14 em 1990, sendo promovido a titular nas varas do Trabalho de Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO). Assumiu como desembargador em 2005 e ocupou os cargos de vice-presidente no biênio 2005-2006 e presidente no biênio 2007-2008.

