Sogro quase mata genro a golpes de faca após ver a filha sendo espancada, em Rio Branco

O vigilante Renato Adriano Pereira Mesquita, de 38 anos, foi ferido a golpes de faca pelo sogro após agredir a esposa dentro de uma residência na madrugada deste domingo (22), na rua Passarela, no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

Segundo informações de moradores, Renato teria se desentendido com a esposa e, com os ânimos exaltados, começou a agredi-la. O pai dela, ao ver a filha sendo agredida, tomou posse de uma faca e desferiu três golpes em Renato, atingindo o ombro, o pescoço e a mão direita. Após a ação, o sogro permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros a Renato, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Ainda segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, o sogro de Renato foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Flagrantes para as medidas cabíveis.

O caso será investigado pela Polícia Civil.