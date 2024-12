Sporting vence Benfica e assume a liderança do Campeonato Português

O Sporting venceu o Benfica, por 1 a 0, na noite deste domingo (29), e assumiu a liderança na 16ª rodada dao Campeonato Português. O moçambicano Geny Catamo foi o autor do único gol na partida no Estádio José Alvalade.

Vale destacar que o Sporting está na liderança graças ao saldo de gols. Os Leões possuem a mesma pontuação e quantidade de vitórias que o Porto, o segundo colocado.

Como foi o jogo?

Sporting e Benfica fizeram um clássico equilibrado desde os primeiros minutos. Os Leões foram ter a primeira grande oportunidade somente aos 18 minutos da etapa inicial. Geovany Quenda apareceu sozinho na cara do gol e obrigou Trubin a fazer uma grande defesa.

O Benfica respondeu com Kokçu de falta. O meia cobrou falta com maestria, mas Israel impediu que os Encarnados abrissem o placar.

Três minutos depois, Gyökeres fez bela jogada pela esquerda e tocou para o meio da área. Geny Catamo apareceu livre e chutou no canto esquerdo sem chances para Trubin.

O panorama do clássico mudou no segundo tempo. Precisando correr atrás do resultado no clássico, o Benfica não se intimidou com o Sporting e se lançou ao ataque. Porém, a equipe comandada por Bruno Lage foi ineficaz.

O Sporting, por sua vez, ainda teve a chance de ampliar. Só que Geny Catamo errou na tomada de decisão e desperdiçou um bom contra-ataque.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORTING 1 X 0 BENFICA

16ª RODADA – LIGA PORTUGAL

📆 Data e horário: domingo, 29 de dezembro de 2024, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR);

🟨 Arbitragem: Fábio Veríssimo (árbitro); Pedro Martins e Hugo Marques (auxiliares); Hélder Malheiro (quarto árbitro); Tiago Martins e Hugo Ribeiro (VAR);

🥅 Gol: Geny Catamo (29′ do 1ºT).

⚽ ESCALAÇÕES

SPORTING (Técnico: Rui Borges)

Franco Israel; Eduardo Quaresma (Iván Fresneda), Jeremiah St. Juste, Ousmane Diomande e Matheus Reis; Geny Catamo, Hidemasa Morita (João Simões), Morten Hjulmand e Geovany Quenda (Maxi Araújo); Francisco Trincão (Conrad Harder) e Viktor Gyökeres.

BENFICA (Técnico: Bruno Lage)

Anatoliy Trubin; Alexander Bah, Otamendi, Tomás Araújo e Álvaro Carreras; Orkun Kokçu, Florentino Luís (Leandro Barreiro), Ángel Di María, Fredrik Aursnes (Arthur Cabral) e Kerem Akturkoglu (Jan-Niklas Beste); Zeki Amdouni (Vangelis Pavlidis).

Resultados da rodada na Liga Portugal

O Sporting não tem chance de ser ultrapassado no Campeonato Português. Isso porque o Famalicão e Santa Clara, que fecham a 16ª rodada nesta segunda-feira (30), estão com 19 e 27 pontos, respectivamente.