Tailândia oferece indenização de R$ 180 mil às famílias de vítimas de incêndio

O governo da Tailândia anunciou nesta segunda-feira (30) que pagará uma indenização no valor de 1 milhão de baht, cerca de 180 mil reais, às famílias das três vítimas de um incêndio em um hotel perto de um famoso bairro de mochileiros de Bangkok.

Uma brasileira e outros dois turistas, um cidadão ucraniano e um cidadão americano, morreram em consequência das chamas.

De acordo com um comunicado publicado na agência de notícias do governo tailandês Thai PBS, a secretária Permanente do Ministério do Turismo e Esportes, Natreeya Thaweewong, afirmou que o governo tem políticas e orçamentos para fornecer ajuda aos turistas estrangeiros.

“Inicialmente, o falecido receberá uma indenização no valor de 1 milhão de baht por pessoa e feridos no valor de 500.000 baht por pessoa”, informou.

Segundo as autoridades, cerca de sete pessoas estão sendo tratadas no hospital.

A agência tailandesa ainda afirmou que as autoridades estão investigando para determinar a causa do incêndio e que o hotel foi temporariamente fechado para inspeção e reparação dos danos.

“O governo ainda está preparando funcionários e agências relacionadas para cooperar e ajudar e prevenir vários tipos de acidentes inesperados”, informou.

O incêndio começou no quinto andar do Ember Hotel, segundo o Departamento de Bombeiros e Resgate de Bangkok. O hotel fica próximo à área de Khao San, popular entre os mochileiros e conhecida por seus bares e albergues.

Havia 75 pessoas no hotel, 34 das quais foram resgatadas do telhado, disse o governador em um comunicado nesta segunda-feira. Ele ordenou uma inspeção em toda a cidade das rotas de fuga de incêndio em hotéis e locais de entretenimento.

A médica alagoana Carolina Canales, de 24 anos, foi identificada como a brasileira que morreu após o incêndio. A turista brasileira morreu no local enquanto o norte-americano e o ucraniano foram declarados mortos no hospital, informou a polícia em um comunicado nesta segunda-feira.

O companheiro de Carolina teria sobrevivido após pular uma janela do hotel, segundo apuração da CNN com amigos das vítimas. Fernando fraturou uma perna e está no hospital, em estado de choque. Juntos há oito anos, o casal havia noivado durante a viagem.

Procurado pela CNN, o Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Bangkok, informou que “presta assistência consular às vítimas e mantém contato direto com as autoridades locais”.