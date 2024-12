UFAC abre seleção para cadastro reserva de professor substituto

VEJA O EDITAL

Saiba como se candidatar

As inscrições estarão abertas a partir das 12h do dia 20 de dezembro até às 23h59 do dia 30 de dezembro e podem ser feitas através do site oficial da UFAC, com taxa de inscrição no valor de R$ 80. Haverá possibilidade de solicitação de isenção até o dia 23 de dezembro.

O processo seletivo será composto por prova escrita, prova prática, prova didática, seminário e entrevista, que ocorrerão entre os dias 9 e 20 de janeiro.

A validade do processo é de um ano, a partir da assinatura do primeiro contrato, podendo ser prorrogado por igual período.