Os vereadores de Cruzeiro do Sul tiveram dois reajustes salariais aprovados para vigorar no início de 2025. A partir de 1º de janeiro, o salário será acrescido em 26%, saltando de R$10.129 para R$ 12.779, e posteriormente para R$13.379 em fevereiro.

Os reajustes foram aprovados pela Câmara Municipal e publicados no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (11). Conforme a publicação, as despesas com os novos valores serão custeadas pelas dotações previstas no orçamento municipal.

Dos 14 parlamentares que compõem a Câmara Municipal atualmente, apenas cinco permanecerão na próxima legislatura: Elter Nóbrega (PP), Cristiano Rodrigues (PDT), João Keleu (PP), Mazinho da BR (MDB) e Antônio Cosmo (MDB).

Entretanto, este não foi o único aumento aprovado após as eleições municipais de 2024 e outros municípios do Acre também aprovaram aumentos salariais para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

Outros municípios no mesmo caminho

Em Porto Walter, o prefeito Cesar Andrade (PP) sancionou aumentos para todo o primeiro escalão. O salário do prefeito subirá de R$10 mil para R$15 mil, enquanto o vice-prefeito passará de R$7 mil para R$12 mil.

Em Marechal Thaumaturgo, o prefeito Valdélio Furtado (PP), reeleito, terá aumento de R$14.400 para R$18.720. Os vereadores e o presidente da Câmara também terão reajustes, com salários passando de R$4.988 para R$6.600 e de R$5.684 para R$7.600, respectivamente.

No município de Assis Brasil, o prefeito Jerry Correia (PP), reeleito com mais de 75% dos votos, sancionou aumentos salariais para 2025. O salário do prefeito será de R$18 mil, enquanto o vice-prefeito passará a receber R$10 mil. Secretários terão salários reajustados para até R$8 mil.