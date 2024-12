Vídeo: árvore desaba em bairro de BH e moradores escapam por pouco

Uma câmera de segurança de um condomínio residencial no bairro Serra Verde, na região de Venda Nova em Belo Horizonte, flagrou a queda de uma palmeira na manhã desta sexta-feira (27).

As imagens mostram o momento que a árvore cai e quase atinge um carro, que estava com duas pessoas dentro. O motorista e a passageira tinham acabado de entrar no veículo quando a palmeira desabou, poucos metros a frente.

Segundo moradores do condomínio, o homem e a mulher são moradores do residencial. À Itatiaia, a mãe da proprietária de um dos apartamento do condomínio contou que a árvore não tinha problemas aparentes.

“Eu estava lá e observei bem essa árvore, não apresentava nenhum problema aparentemente. Fiquei olhando durante um bom tempo para ela enquanto chovia. Não parecia apresentar risco de queda. Ela era muito grande, muito bonita e parecia ser bem estruturada”, disse Sirlene Silva.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a árvore obstruiu totalmente o trânsito da rua. Uma equipe foi enviada ao local para verificar se há risco elétrico.

Veja o vídeo: