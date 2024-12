Vídeo: NBA tem briga com direito a empurrão, soco na cara e 3 expulsos

A vitória do Dallas Mavericks por 98 x 89 contra o Phoenix Suns, nessa sexta-feira (27/21) na NBA, ficou marcada por uma confusão generalizada. A briga teve início no 3º quarto, quando Jusuf Nurkic foi para cima de Daniel Gafford, deu um encontrão no pivô dos Mavs com o cotovelo levantado.

Alguns jogadores partiram para cima de Nurkic. Ele não gostou de algo que foi dito por Naji Marshall e deu um tapa no rosto do adversário, que revidou com um soco no rosto do bósnio.

Após a briga, a arbitragem da partida decidiu expulsar os dois jogadores, além de PJ Washington, dos Mavericks.

Confira a briga: