Vital do Rego toma posse como presidente do TCU

O ministro Vital do Rego tomou posse como presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) nesta quarta-feira. Ele assume a Corte de contas pelo próximo ano e substitui no posto o ministro Bruno Dantas.Aprovado pelo Senado em 2014, foi senador antes de assumir a vaga no TCU. Na vice-presidência do tribunal tomou posse o ministro Jorge Oliveira.

A posse contou com a presença do vice-presidente da República, Gerardo Alckmin, do presidente do Senadl, Rodrigo Pacheco, do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso.

Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, da Defesa, José Múcio, e do Planejamento, Simone Tebet, também estiveram presentes na solenidade. O governador da Paraíba, João Azevedo, também compareceu ao evento.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não compareceu em razão da cirurgia que precisou realizar para a drenagem de um hematoma.

Vital do Rêgo é formado em medicina pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e em direito pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Antes de ser senador e ministro, foi vereador de Campina Grande (PB), deputado estadual, deputado federal.

A eleição do TCU segue o critério de antiguidade, apesar de não haver norma explícita. Dessa forma, o presidente e o vice-presidente são os ministros mais antigos que ainda não tenham assumido as funções.

Por esse critério, os próximos ministros que vão ocupar o cargo de presidente são Jorge Oliveira (2027-2028) e Antonio Anastasia (2029-2030).